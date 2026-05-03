"Stupratori in campo non ne vogliamo". Questa la scritta di uno striscione affisso sui muri dello stadio. La firma è dell’associazione "Non una dimeno", che riferisce di offese sessiste da parte di chi ha rimosso la scritta. Il riferimento al calciatore della Reggiana Manolo Portanova, condannato in secondo grado, per stupro di gruppo. Il giocatore è in attesa della sentenza della Cassazione e la Reggiana ha deciso di a farlo giocare. Sul caso è intervenuto anche il sindaco Massimo Mezzetti: "La critica all’opportunità di fare scendere in campo nel derby un giocatore condannato per stupro anche in secondo grado, non può essere derubricata ad un fastidio da mettere sotto il tappeto, da rimuovere perché non ha a che fare con la competizione calcistica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimosso striscione contro Portanova. Mezzetti: "Sbagliato sminuire"

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