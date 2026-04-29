In arrivo 35 tir il Romeo Neri si trasforma in arena per Vasco e Lauro Parte il maxi allestimento

A Rimini si preparano due grandi concerti: Vasco Rossi si esibirà al Romeo Neri con un evento che riproporrà lo spettacolo del 2023, mentre pochi giorni dopo toccherà ad Achille Lauro. Per l’occasione, sono stati portati 35 tir e allestite le strutture necessarie per trasformare lo stadio in un’area adatta agli artisti. La città si anima in vista di queste due serate.

Il Komandante prepara il ritorno in città. E sarà un bis di quanto visto nel 2023. Rimini è in fermento per l’arrivo di Vasco Rossi, a cui farà seguito, qualche giorno dopo, Achille Lauro. Già dal prossimo lunedì (4 maggio), allo stadio Romeo Neri si partirà con i preparativi: è previsto l’arrivo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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