Rimini riconosciuta socio benemerito della Croce Rossa Italiana

Il Comune di Rimini ha ricevuto un riconoscimento dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Rimini. È stato nominato socio benemerito per aver fornito supporto e assistenza alle attività svolte sul territorio. La cerimonia si è svolta di recente, con la consegna ufficiale del titolo alla presenza di rappresentanti dell’organizzazione e delle istituzioni locali. Il riconoscimento evidenzia l’impegno del Comune nel collaborare con la Croce Rossa.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Rimini ha conferito un importante riconoscimento al Comune di Rimini, insignito del titolo di socio benemerito per il sostegno concreto e la vicinanza dimostrati alle attività svolte sul territorio. La consegna della targa è avvenuta per mano della Presidente Rita Rolfo al sindaco Jamil Sadeghoolvad, a testimonianza di una collaborazione solida e continuativa a favore della comunità locale. Il riconoscimento di Socio Benemerito viene attribuito a persone o enti che si distinguono per contributi significativi alle attività associative, attraverso donazioni o servizi di particolare valore. Nel caso del...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini riconosciuta socio benemerito della Croce Rossa Italiana Notizie correlate Il Comune di Rimini diventa socio benemerito della Croce Rossa: "Sostegno concreto alle attività del territorio"In occasione dell’assemblea dei soci del Comitato di Rimini della Croce Rossa Italiana, la presidente Rita Rolfo ha consegnato al sindaco di Rimini... Leggi anche: Massimiliano Geoli neo segretario generale della Croce Rossa Italiana