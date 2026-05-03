Rimini premio alla Croce Rossa | il Comune è socio benemerito

A Rimini, la Croce Rossa ha ricevuto un premio dal Comune, che si è distinto come socio benemerito. La collaborazione tra l’amministrazione e i volontari permette di offrire supporto alle persone più vulnerabili senza dipendere dai fondi statali diretti. La città garantisce servizi concreti attraverso questa partnership, aiutando chi si trova in situazioni di difficoltà. La cerimonia ha riconosciuto l’impegno dei volontari e le attività svolte sul territorio.

? Cosa scoprirai Come finanziano i volontari i servizi senza fondi statali diretti?. Quali servizi concreti garantisce il Comune alle fasce più fragili?. Come vengono gestiti i corsi di primo soccorso per le aziende?. Chi può diventare socio sostenitore per aiutare la Croce Rossa?.? In Breve Rita Rolfo consegna targa al sindaco Jamil Sadeghoolvad per il sostegno comunale.. Attività includono trasporti sanitari, assistenza eventi pubblici e corsi BLSD per scuole e aziende.. I comitati locali operano senza finanziamenti statali diretti tramite donazioni e quote soci.. Il supporto comunale potenzia i servizi per le fasce fragili della popolazione riminese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini, premio alla Croce Rossa: il Comune è socio benemerito Notizie correlate Il Comune di Rimini diventa socio benemerito della Croce Rossa: "Sostegno concreto alle attività del territorio"In occasione dell’assemblea dei soci del Comitato di Rimini della Croce Rossa Italiana, la presidente Rita Rolfo ha consegnato al sindaco di Rimini... Rimini riconosciuta socio benemerito della Croce Rossa ItalianaLa Croce Rossa Italiana – Comitato di Rimini ha conferito un importante riconoscimento al Comune di Rimini, insignito del titolo di socio benemerito... Altri aggiornamenti Il Comune di Rimini è Socio Benemerito della Croce RossaIl Comune di Rimini è stato riconosciuto Socio Benemerito della Croce Rossa Italiana. La consegna della targa è avvenuta in occasione dell’assemblea dei soci del comitato riminese, quando la president ... altarimini.it Rimini riconosciuta socio benemerito della Croce Rossa ItalianaLa Croce Rossa Italiana – Comitato di Rimini ha conferito un importante riconoscimento al Comune di Rimini, insignito ... ilrestodelcarlino.it