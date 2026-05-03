Rimini | le mamme di Nairobi sfidano i fuochi della solidarietà

A Rimini, le mamme di Nairobi si preparano a confrontarsi con i bagnini e i giornalisti in una sfida culinaria al Rockisland. L’evento coinvolge diverse figure locali e mira a raccogliere fondi per un progetto di solidarietà. La competizione tra le squadre è aperta e il pubblico potrà esprimere la propria preferenza attraverso il voto. La manifestazione si svolge in un clima di festa e collaborazione.

? Cosa scoprirai Chi sfiderà i bagnini e i giornalisti ai fornelli del Rockisland?. Come influenzerà il voto del pubblico la vittoria della sfida culinaria?. Perché ogni donazione raccolta durante la cena verrà raddoppiata dall'azienda Myo?. Cosa permetterà alle madri di Nairobi di ricevere una nuova luce?.? In Breve Evento l'11 maggio al Rockisland di Rimini con quote da 20 a 40 euro.. Tre squadre di bagnini, giornalisti e commercianti sfidano i fornelli per Nairobi.. Myo S.p.a. raddoppia le donazioni raccolte fino al limite massimo di 5mila euro.. Il giornalista Francesco Cavalli presenterà un video sulle madri del progetto Paolo’s Home.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini: le mamme di Nairobi sfidano i fuochi della solidarietà Notizie correlate Le mamme diventano poetesse: a Rimini premiate le vincitrici di “Mamme in Poesia”Nell’ambito di Miss Mamma Italiana, 24 mamme premiate nelle passate edizioni si sono sfidate con poesie e racconti dedicati al Natale. Bagnini, giornalisti e commercianti ai fornelli. Al Rockisland si cucina per le mamme di NairobiRimini, conto alla rovescia per Sapori della Solidarietà: una cena, tre squadre e un aiuto che vale doppio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sapori della Solidarietà; Bagnini, giornalisti e commercianti ai fornelli. Al Rockisland si cucina per le mamme di Nairobi; Miss Mamma Italiana 2026, premiata Tiziana di Spilamberto; A Rimini torna Sapori della Solidarietà: sfida ai fornelli e beneficenza per i centri Paolo’s Home di Nairobi. Bagnini, giornalisti e commercianti ai fornelli. Al Rockisland si cucina per le mamme di NairobiConto alla rovescia per Sapori della Solidarietà. Al Rockisland, il prossimo 11 maggio, torna la serata di beneficenza organizzata da Cittadinanza Ets ... riminitoday.it Bellezza e simpatia a Bellaria: ecco Miss Mamma 2026, tutte le premiazioniAl Palazzo del Turismo la selezione 2026 del concorso nazionale: premi e riconoscimenti per tutte le categorie ... riminitoday.it sei di Rimini se ... ® - facebook.com facebook Achille Lauro invita la fan raggirata al concerto a Rimini #achillelauro x.com