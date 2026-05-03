Riepilogo europeo | l’Inter è campione della Serie A

L’Inter si è laureata campione della Serie A al termine della stagione 2025-2026. La squadra ha conquistato il titolo con diverse giornate di anticipo, grazie a una serie di risultati positivi nelle partite decisive. La vittoria è stata confermata dai punti accumulati in classifica, che hanno superato di gran lunga le avversarie più vicine. La notizia è stata comunicata ufficialmente dagli organi competenti al termine delle ultime gare di campionato.

2026-05-03 23:13:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Domenica sera, a San Siro, l’Inter è stata incoronata campione di Serie A per la 21esima volta nella sua storia, vincendo 2-0 sul Parma con tre partite d’anticipo per porre fine al regno del Napoli da detentore del titolo. Marcus Thuram ha sbloccato la situazione nei minuti di recupero del primo tempo, infilato da Piotr Zielinski per finire attraverso lo specchio della porta da dentro l’area. Henrikh Mkhitaryan ha segnato un secondo gol all’80’ dopo che il subentrato Lautaro Martinez è arrivato sulla linea di fondo e ha tagliato in porta, e lo scudetto era loro.🔗 Leggi su Justcalcio.com SITUAZIONE RIBALTATA! INDAGINI SCONVOLGENTI, L’INTER RECLAMA LO SCUDETTO DELLA SCORSA STAGIONE Notizie correlate Riepilogo europeo: il Bayern è campione della Bundesliga2026-04-19 23:02:00 Breaking news: Il Bayern Monaco è campione della Bundesliga per la 35esima volta record dopo la vittoria per 4-2 sullo Stoccarda... Leggi anche: Riepilogo europeo: l’Inter sempre più vicina a un altro scudetto Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Inter campione d’Italia domani se… Tutti gli incroci e le combinazioni; Dove vedere Torino Inter streaming gratis oggi: diretta serie A. Inter, visita della Presidente del Parlamento Europeo nella sede di Viale della LiberazioneVisita istituzionale molto importante oggi per l'Inter: Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, ha fatto tappa alla sede di Viale della Liberazione, a Milano, dove ad accoglierla c'era ... tuttomercatoweb.com