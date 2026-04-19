Riepilogo europeo | il Bayern è campione della Bundesliga

Il Bayern Monaco ha vinto il campionato di Bundesliga per la 35esima volta, battendo lo Stoccarda con un punteggio di 4-2 all’Allianz Arena. La partita si è svolta domenica e ha visto Harry Kane segnare il suo 32esimo gol stagionale in campionato, contribuendo alla vittoria. La conquista del titolo ha sancito un nuovo record per la squadra tedesca, che si conferma tra le più vincenti nel campionato nazionale.

2026-04-19 23:02:00 Breaking news: Il Bayern Monaco è campione della Bundesliga per la 35esima volta record dopo la vittoria per 4-2 sullo Stoccarda all’Allianz Arena domenica, con Harry Kane che ha segnato il suo 32esimo gol stagionale in campionato per coronare una festa a Monaco. I bavaresi possono ora affermare di essere arrivati??primi nella massima serie tedesca in 13 degli ultimi 14 anni. Al Bayern serviva solo un punto per suggellare il titolo dopo che il Dortmund aveva perso contro l’Hoffenheim il giorno prima, e ci è riuscito con stile. Bayern vittorioso. Lo Stoccarda rischia brevemente di rovinare i festeggiamenti quando Chris Fuhrich apre le marcature al 21?, ma il Bayern risponde in modo devastante.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Riepilogo europeo: il Bayern è campione della Bundesliga Dortmund-Inter 0-2: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Bundesliga, il Bayern batte lo Stoccarda e si laurea campione di GermaniaIl Bayern Monaco batte per 4-2 lo Stoccarda conquistando il titolo di campione di Germania per la 35esima volta. Karl vince tardi per il Bayern Monaco nella drammatica giornata della Bundesliga2026-04-04 23:42:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: È stata una...