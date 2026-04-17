Riepilogo europeo | l’Inter sempre più vicina a un altro scudetto

L’Inter si avvicina sempre di più a un altro titolo di campione d’Italia, secondo un riepilogo europeo aggiornato. La squadra si trova in una posizione favorevole in classifica e si sta preparando alle prossime partite di campionato. La situazione attuale evidenzia un vantaggio significativo rispetto alle rivali, con risultati recenti che consolidano la sua leadership nel torneo nazionale.

2026-04-17 22:49:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Resta aggiornato con il meglio dell’azione dei cinque principali campionati europei venerdì sera Mentre il mondo attende un grande fine settimana di azione in Premier League, venerdì sera ha visto alcune delle altre squadre più importanti d’Europa darsi battaglia nel finale di stagione. In Italia, erano in offerta due partite, con la capolista Inter e il Como, candidato alla Champions League, in lotta per altri tre punti. In Francia, il Lens ha incontrato il Tolosa, con i padroni di casa che conservano ancora un barlume di speranza in testa alla Ligue 1.🔗 Leggi su Justcalcio.com

L’Inter rischia veramente di perdere lo scudetto

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