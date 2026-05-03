Rientro dal ponte | presidio extra sulla Regina per gestire le code

Dopo il ponte, sono stati predisposti controlli aggiuntivi lungo la strada Regina per gestire le code che si sono formate. La decisione di rafforzare i controlli arriva da parte delle autorità competenti, che hanno incrementato il monitoraggio tra Colonno e Ossuccio. Il traffico ha subito rallentamenti, soprattutto nelle ore di maggior afflusso, e si aspettano ulteriori interventi se le condizioni meteo peggiorano.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il meteo il traffico tra Colonno e Ossuccio?. Chi ha deciso di potenziare il monitoraggio sulla Regina?. Quali sono le conseguenze del successo turistico sulla viabilità locale?. Perché la Provincia interviene proprio sul tratto tra Colonno e Ossuccio?.? In Breve Presidio attivo domenica 3 maggio 2026 tra Colonno e Ossuccio.. Accordo diretto tra il Presidente Fiorenzo Bongiasca e la cooperativa locale.. Meteo favorevole causa aumento flussi turistici sulla litoranea del lago.. Successo economico locale mette sotto pressione le infrastrutture della Regina.. La Statale Regina tra Colonno e Ossuccio riceverà oggi, domenica 3 maggio 2026, un presidio straordinario degli osservatori del traffico per gestire il rientro dei turisti dopo il ponte del Primo maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rientro dal ponte: presidio extra sulla Regina per gestire le code Notizie correlate Previsioni traffico rientro Ponte Primo Maggio: rischio maxi code anche in LombardiaMilano, 1 maggio 2026 – Il bel tempo che in questi giorni sta baciando il Nord del Paese, Lombardia compresa, ha favorito gli spostamenti di... Giornata nera sulla Statale 36: schianto sul ponte Manzoni, code per LeccoPrima un'auto ribaltata a Desio con sei feriti, poi un nuovo scontro tra più veicoli nel pomeriggio nella galleria del Monte Barro.