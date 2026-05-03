Rientro dal ponte | presidio extra sulla Regina per gestire le code

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il ponte, sono stati predisposti controlli aggiuntivi lungo la strada Regina per gestire le code che si sono formate. La decisione di rafforzare i controlli arriva da parte delle autorità competenti, che hanno incrementato il monitoraggio tra Colonno e Ossuccio. Il traffico ha subito rallentamenti, soprattutto nelle ore di maggior afflusso, e si aspettano ulteriori interventi se le condizioni meteo peggiorano.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il meteo il traffico tra Colonno e Ossuccio?. Chi ha deciso di potenziare il monitoraggio sulla Regina?. Quali sono le conseguenze del successo turistico sulla viabilità locale?. Perché la Provincia interviene proprio sul tratto tra Colonno e Ossuccio?.? In Breve Presidio attivo domenica 3 maggio 2026 tra Colonno e Ossuccio.. Accordo diretto tra il Presidente Fiorenzo Bongiasca e la cooperativa locale.. Meteo favorevole causa aumento flussi turistici sulla litoranea del lago.. Successo economico locale mette sotto pressione le infrastrutture della Regina.. La Statale Regina tra Colonno e Ossuccio riceverà oggi, domenica 3 maggio 2026, un presidio straordinario degli osservatori del traffico per gestire il rientro dei turisti dopo il ponte del Primo maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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