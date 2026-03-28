Nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo, intorno alle 16, sulla Statale 36 si è verificato un incidente che ha coinvolto diversi veicoli sul Ponte Manzoni, nei pressi dello svincolo di Lecco, al chilometro 49. La collisione ha causato lunghe code di traffico in entrambe le direzioni e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Prima un'auto ribaltata a Desio con sei feriti, poi un nuovo scontro tra più veicoli nel pomeriggio nella galleria del Monte Barro. SS36 paralizzata verso il capoluogo Una giornata da dimenticare sulla Statale 36. Nel pomeriggio di sabato 28 marzo, intorno alle 16, un nuovo incidente ha coinvolto vari veicoli sul Ponte Manzoni, lungo la SS36 all'altezza dello svincolo del Bione di Lecco, al chilometro 49 dell'arteria. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Lecco, i vigili del fuoco di Lecco - giunti sul posto intorno alle 16:20 - e i volontari della Croce Rossa di Lecco. Secondo le prime informazioni disponibili, risulta coinvolta almeno una persona, una donna di 25 anni che non verserebbe in condizioni preoccupanti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Giornata nera sulla Statale 36: schianto sul ponte Manzoni, code per Lecco

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