Nella serata del 30 marzo a Cantù, un uomo di 85 anni è scomparso da casa senza lasciare tracce. La sua assenza ha generato preoccupazione tra i familiari e le autorità. Nella notte, il disperso è stato trovato nei boschi situati dietro il Mirabello. La ricerca è stata facilitata dall'intervento di Joker, il cane molecolare impiegato per rintracciare persone scomparse.

Grande apprensione a Cantù: l’uomo, scalzo e disorientato, è stato individuato grazie all’unità cinofila dopo ore di ricerche Grande apprensione nella serata del 30 marzo a Cantù, dove un uomo di 85 anni si è allontanato da casa senza fare ritorno. A lanciare l’allarme è stata la moglie, preoccupata per l’assenza improvvisa del marito, uscito nel tardo pomeriggio in giardino. Considerata la possibile fragilità dell’uomo, è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi. I carabinieri della stazione di Cantù, insieme al Nucleo operativo e radiomobile, hanno avviato le ricerche coinvolgendo anche la Protezione civile e l’Associazione nazionale carabinieri, intervenuta con un’unità cinofila. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Scomparso da casa, ritrovato nella notte nei boschi dietro il Mirabello: decisivo Joker, il cane molecolare

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