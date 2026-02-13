Ricerca diagnosi precoce dell’Alzheimer | nuova call Agyr da 400mila euro

Airalzh Onlus ha lanciato una nuova call da 400mila euro per finanziare studi sulla diagnosi precoce dell’Alzheimer, a causa dell’aumento dei casi tra le persone sotto i 65 anni. La fondazione mira a trovare metodi più rapidi e affidabili per individuare la malattia in fase iniziale, coinvolgendo giovani ricercatori italiani. Il bando, chiamato Agyr 2026, si rivolge a progetti che esplorano anche come modificare gli stili di vita per ridurre i rischi e identificare nuovi bersagli terapeutici.

Airalzh Onlus- Associazione Italiana Ricerca Alzheimer- annuncia la pubblicazione di un nuovo Bando Agyr 2026 (Airalzh Grants for Young Researchers) di 400mila Euro per finanziare progetti di ricerca su diagnosi precoce della malattia di Alzheimer, stili di vita preventivi e individuazione di nuovi bersagli per interventi terapeutici, farmacologici e non. La ‘Call for Proposals’ è stata pubblicata oggi, venerdì 13 febbraio 2026, sul sito di Airalzh. Il bando è rivolto a ricercatori di età non superiore ai 40 anni che operano in centri di ricerca, pubblici o privati, situati in Italia e prevede u no stanziamento di 100mila Euro in più rispetto alle precedenti edizioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

