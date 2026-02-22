Angie conquista il Serale di Amici 25 e sorprende lo studio | Devo fare una cosa l'ho promessa ad Alessio

Angie ha vinto il pass per il Serale di Amici 25, dopo aver superato le sfide del pomeridiano. Prima di tornare al suo banco, ha annunciato di aver deciso di eseguire un brano speciale in memoria di un amico scomparso, mantenendo una promessa fatta a lui. La giovane cantante ha suscitato emozioni tra il pubblico e i giudici con il suo gesto spontaneo. La sua scelta ha catturato l’attenzione di tutti i presenti in studio.

Angie ha conquistato la maglia del Serale di Amici oggi, domenica 22 febbraio, e prima di tornare al suo posto ha sorpreso lo studio con un gesto: "Avevo promesso ad Alessio che l'avrei fatto se avessi preso la maglia".