Riccardo Claris un anno dopo il ricordo della fidanzata | Noi restiamo La verità arriverà

Un anno dopo la morte di Riccardo Claris, un consulente finanziario di 26 anni, la famiglia e amici continuano a ricordarlo. La tragedia si è verificata durante la notte tra il 3 e il 4 maggio 2025 a Bergamo. Riccardo, che aveva perso la vita in circostanze non ancora chiarite, aveva lasciato un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro, affermando che “noi restiamo” e che “la verità arriverà”.

Bergamo. È passato un anno esatto da quella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 in cui ha perso la vita Riccardo Claris, 26 anni, consulente finanziario. Il giovane si trovava al Reef Cafè di Borgo Santa Caterina, locale frequentato da tifosi dell’Atalanta, quando un coro intonato da un 19enne avrebbe innescato una lite poi degenerata nell’ omicidio del giovane. A distanza di dodici mesi, il ricordo della fidanzata è stato pubblicato sulla pagina Instagram giustiziaperriccardoclaris, nata per chiedere giustizia per il 26enne. Nel messaggio, affidato ai social, viene rievocata la mancanza e il dolore per la sua assenza. “Ciao Riky, è passato un anno.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Riccardo Claris ucciso dopo una lite al bar, a processo il 19enne Jacopo De Simone: rischia l’ergastoloJacopo De Simone è stato rinviato a giudizio a Bergamo per omicidio aggravato dai futili motivi. Leggi anche: Jacopo De Simone rinviato a giudizio per l’omicidio di Riccardo Claris: confermata l’aggravante dei futili motivi Una raccolta di contenuti Riccardo Claris, un anno dopo il ricordo della fidanzata: Noi restiamo. La verità arriveràIl messaggio pubblicato sulla pagina giustiziaperriccardoclaris, nata con lo scopo di chiedere giustizia per il 26enne ... bergamonews.it Omicidio Claris, minacce ai rivali nella lite: indagati tre amici di RiccardoBergamo, 22 agosto 2025 – Per l’omicidio di Riccardo Claris si va verso una richiesta di giudizio immediato, con il fascicolo che sarà riassegnato a un altro pm visto che a breve il titolare ... ilgiorno.it