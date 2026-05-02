Legino Carella si dimette | accordo col Savona per i giovani

Il presidente del Legino si è dimesso, in seguito a un accordo con il Savona riguardante la gestione dei giovani. La decisione è arrivata dopo che i costi della società sono aumentati di quattro volte rispetto al passato. Questa scelta arriva in un momento di cambiamenti organizzativi e di strategie per il futuro del club. La collaborazione con il Savona riguarda principalmente le attività con i giovani atleti.

? Cosa scoprirai Come cambierà il futuro del Legino dopo l'accordo con il Savona?. Perché i costi quadruplicati hanno costretto Carella a lasciare la presidenza?. Cosa rischiano i giovani talenti con la possibile scomparsa del Legino?. Come influirà l'unione con il Savona sul campionato di Promozione?.? In Breve Ritiro di Carella previsto per la fine della stagione sportiva a maggio 2026.. Gestione sportiva complicata dall'aumento dei costi quadruplicati rispetto al passato.. Legino chiude il percorso in Promozione tra il quinto e il sesto posto.. Collaborazione con Savona mira a proteggere il patrimonio formativo dei giovani talenti.. Dopo 46 anni di dedizione totale al club verdeblù, Piero Carella annuncia il ritiro dalla presidenza del Legino in coincidenza con la conclusione della stagione sportiva a maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Legino, Carella si dimette: accordo col Savona per i giovani Notizie correlate Confartigianato Imprese Giovani, parte la sfida a Foggia: Alfonso Carella eletto presidenteÈ ufficialmente partito il nuovo percorso di Confartigianato Imprese Giovani a Foggia, alla presenza anche di esponenti del sistema Confartigianato e...