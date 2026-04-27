Durante una trasmissione trasmessa a Talladega, è stato annunciato che Tyler Reddick continuerà a correre con 23XI Racing anche nella prossima stagione. Dopo aver ottenuto cinque vittorie, il pilota guida attualmente la classifica con un vantaggio di oltre 100 punti rispetto agli inseguitori. La conferma del rinnovo arriva a un anno dal record di vittorie raggiunto e in un momento di grande forma in campionato.

? Cosa sapere Tyler Reddick rinnova con 23XI Racing durante la trasmissione NASCAR a Talladega.. Il pilota guida la classifica con oltre 100 punti di vantaggio dopo cinque vittorie.. Tyler Reddick ha siglato un rinnovo contrattuale con 23XI Racing durante la trasmissione pre-gara a Talladega Superspeedway, consolidando il legame con Michael Jordan e Denny Hamlin dopo una stagione 2026 da manuale. La notizia è arrivata durante lo show di NASCAR on FOX, confermando che il pilota della scuderia di proprietà di Jordan e Hamlin proseguirà il percorso iniziato nel 2023. Reddick, che ha già collezionato dieci vittorie con il team, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto, dichiarando di voler continuare a costruire il progetto insieme alla squadra e puntando a una permanenza molto lunga all’interno del team.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NASCAR: Tyler Reddick resta nel 23XI Racing dopo un anno da record

Notizie correlate

NASCAR, Reddick ancora protagonista in KansasTyler Reddick non si ferma più e conquistsa una nuova affermazione nella NASCAR Cup Series.

NASCAR, Reddick torna protagonista e vince a DarlingtonTyler Reddick torna a vincere nella NASCAR Cup Series 2026 dopo aver primeggiato nelle prime tre corse della stagione.

Contenuti e approfondimenti

Tyler Reddick wins NASCAR Cup Series race at Darlington in March 2026The NASCAR Cup Series competed at Darlington Raceway and the action was very intense. With the short-track package being ran at Darlington, drivers were faced with tire wear and increased horsepower ... sports.yahoo.com

NASCAR, Reddick ancora protagonista in KansasTyler Reddick non si ferma più e conquistsa una nuova affermazione nella NASCAR Cup Series. Il #45 di 23XI Racing si impone di forza nell'overtime di ... oasport.it