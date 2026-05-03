Report torna su Cutro | informazione o narrazione a senso unico?

Da laprimapagina.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera la trasmissione “Report” tornerà a parlare di Cutro, concentrandosi sulla vicenda e riproponendo una narrazione che molti ritengono possa favorire un’immagine negativa delle forze dell’ordine. Il programma si concentra su aspetti specifici della vicenda, senza approfondire altri elementi o ascoltare fonti diverse. La scelta editoriale e il modo di presentare i fatti sono al centro di un dibattito sulla rappresentazione della realtà in questa puntata.

di Paolo Fedele * Questa sera la trasmissione “Report” tornerà a occuparsi della vicenda di Cutro, riproponendo, ancora una volta, un’impostazione che rischia di trasformarsi in un processo mediatico nei confronti degli uomini e delle donne in divisa. Si ha l’impressione che il giornalista Ranucci concentri maggiormente l’attenzione su chi rappresenta lo Stato e che ogni giorno opera in contesti difficili salvando vite umane, piuttosto che su chi organizza e gestisce il traffico di migranti, talvolta anche utilizzando il contributo di qualche ” ex in divisa” ideologicamente schierato in ricostruzioni che appaiono forzate. Si ritiene più.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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