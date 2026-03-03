Guidava contromano su una strada a senso unico tasso alcolico alle stelle | denuncia e patente ritirata

Un uomo di 60 anni di Savignano è stato fermato mentre guidava contromano su una strada a senso unico, con un tasso alcolemico molto elevato. Alla guida, è stato sottoposto a controlli e successivamente denunciato, con la patente ritirata sul posto. La vicenda si è conclusa con le autorità che hanno preso provvedimenti contro di lui.

Gli agenti hanno notato subito evidenti sintomi di ubriachezza, per questo è scattato il test etilometrico: è risultato un tasso pari a 3,1 gl (il limite di legge è 0,5) praticamente sei volte il limite consentito Completamente ubriaco guidava contromano su una strada a senso unico, la vicenda per un 60enne savignanese si è chiusa con denuncia e ritiro della patente. Lunedì alle 18 circa una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare, in servizio a Savignano, ha notato una Renault percorrere in senso contrario di marcia a quello consentito una strada a senso unico. L'auto è stata immediatamente raggiunta e fermata. A bordo c'era solo il conducente e proprietario del veicolo, un sessantenne residente in zona. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Incidente a Catona, il conducente della Volkswagen guidava ubriaco: patente ritirata e denunciaDagli accertamenti svolti dalle autorità è emerso che il conducente della Volkswagen Polo, ritenuto responsabile dell’incidente, guidava in stato di...

Aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limite: ritirata una patente nel weekendContinuano i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima che nello scorso fine...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guidava contromano

Temi più discussi: Guida contromano: quali sono le sanzioni previste?; Guida contromano: da 167 euro di multa alla revoca della patente, basta un attimo di distrazione; Auto contromano su via della Palazzina: la segnalazione; ‘Guida Si-Cura’, progetto di sicurezza stradale per 300 neopatentati.

Contromano per sfuggire all’alt: arrestato 46enneNotte di tensione a Messina, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 46enne, già noto alle forze dell'ordine e sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno. L'uomo è accusato di ... lasicilia.it

Contromano dopo aver sfondato guardrail provocò incidente mortale, assoltoIl Tribunale di Bari ha assolto due automobilisti dall'accusa di omicidio colposo per un incidente mortale del 2014 sulla Statale 16: a causare lo schianto fu un guardrail ... trmtv.it

Imprenditore scomparso: Chi c’era alla guida del furgone E’ di Silvio quello nel video sui social mentre percorre contromano via Flaminia. E’ stato ritrovato a Roma con il motore acceso, nel Parco delle Valli, in zona Conca d'Oro, con i due telefoni e il portafog - facebook.com facebook