Il coach della squadra di Napoli ha commentato con tono severo la sconfitta subita in trasferta contro Reggio Emilia, evidenziando come la differenza tra le due formazioni sia risultata evidente durante l'incontro. La gara si è conclusa con il punteggio di 91-80, portando la squadra di Napoli fuori dalla corsa ai playoff con ancora diverse partite da disputare.

La Guerri Napoli esce sconfitta 91-80 dalla sfida in trasferta contro Reggio Emilia ed è matematicamente fuori dalla corsa per i playoff. Jasmin Repesa ha analizzato così la partita dei suoi ragazzi nel dopopartita: “ Faccio i complimenti a Reggio Emilia, hanno vinto con pieno merito. Noi ci abbiamo provato fino in fondo, ma non siamo al livello, si è vista la differenza. La differenza c’è stata nella fisicità e infatti a metà campo non riuscivamo a giocare, avremmo dovuto correre molto di più, su questo sto insistendo dal primo giorno. Nel primo tempo abbiamo controllato i rimbalzi difensivi, ci hanno permesso di correre di più e avere più canestri in transizione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Repesa, coach Napoli, duro dopo Reggio Emilia: “Non siamo al livello, si è vista la differenza”

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