Basket A1 Guerri Napoli | buona la prima per coach Repesa Mitrou-Long top scorer

Nella 26ª giornata di Serie A, la Guerri Napoli ha ottenuto una vittoria significativa battendo la Nutribullet Treviso con il punteggio di 88-71. La partita si è svolta all’Alcott Arena, segnando il debutto sulla panchina della squadra per il nuovo allenatore. Tra i giocatori più prolifici in campo, Mitrou-Long ha chiuso come miglior realizzatore. La squadra napoletana ha così iniziato con successo il nuovo ciclo sotto la guida tecnica di Repesa.

Tempo di lettura: 3 minuti Straordinaria vittoria della Guerri Napoli che supera la Nutribullet Treviso per 88-71, nella gara della 26° giornata di Serie A, disputata all’Alcott Arena, nella prima di Coach Repesa sulla panchina della Guerri. Gli azzurri, conducono la partita giocando con grande intensità difensiva, dominando a rimbalzo, conquistando due punti fondamentali. I primi punti della partita sono di Doyle, risponde Macura, la tripla di Pinkins vale l’8-8 dopo 4 minuti. A metà tempo Faggian, in quintetto questa sera, trova un gran gioco da 4 punti, Whaley schiaccia dopo la palla recuperata, ancora Faggian da 3 punti, 17-10 Guerri. Nel finale parziale della Nutribullet, si va al primo intervallo sul 17-15.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Basket A1, Guerri Napoli: buona la prima per coach Repesa, Mitrou-Long top scorer Buona la prima per Repesa, Guerri Napoli batte Treviso 88-71: salvezza ad un passoImportante vittoria davanti al pubblico di casa per la Guerri Napoli Basketball, alla prima di Repesa: battuto Treviso con il ritorno di Mitrou-Long... Napoli Basket in crisi: Mitrou-Long out, stagione a rischioNaz Mitrou-Long, playmaker del Napoli Basket, si trova a dover affrontare un periodo di stop forzato dopo la frattura della falange distale del...