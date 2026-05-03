Remuzzi presenta il suo libro sul fine vita alla Sala Gramsci | ospite Beppino Englaro

Sabato 9 maggio alle 18, alla sala Antonio Gramsci di Bergamo, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, terrà una presentazione del suo libro intitolato “In punta di piedi”. L’evento si svolgerà in via Furietti 21 e vedrà la partecipazione come ospite di Beppino Englaro.

Sabato 9 maggio alle 18 alla sala Antonio Gramsci in via Furietti 21 a Bergamo, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, presenterà il suo libro “In punta di piedi”. Il volume affronta il tema del fine vita con la delicatezza e la libertà di pensiero che ci permettono di cogliere tutti gli aspetti connessi a un momento particolare e delicato della vita di tutti noi, anche se spesso rimosso. Una pubblicazione che ci aiuta ad affrontare quel momento, con la serenità e la consapevolezza che la scienza ci può infondere. Interverrà l’assessore Giacomo Angeloni; saranno ospiti Pia Locatelli, ex parlamentare italiana ed europea e coordinatrice dell’intergruppo per il fine vita, e Beppino Englaro, figura simbolo della battaglia civile per il diritto al fine vita e all’autodeterminazione terapeutica.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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