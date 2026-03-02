Botta e risposta verso le amministrative Scurria annuncia una nuova querela contro De Luca

Marcello Scurria ha annunciato una nuova querela contro Cateno De Luca. La comunicazione arriva nel contesto del confronto tra i due, che si è intensificato con le recenti dichiarazioni pubbliche. Il candidato sindaco sostenuto dal centrodestra e il leader di Sud chiama Nord continuano a scambiarsi accuse e risposte, mentre il dibattito sulle amministrative di maggio si fa sempre più acceso.

Marcello Scurria annuncia una nuova querela nei confronti di Cateno De Luca. Il candidato sindaco scelto dal centrodestra prosegue il botta e risposta con il leader di Sud chiama Nord, che proprio ieri sera ha proseguito il dibattito verso le amministrative di maggio. La diretta Facebook, a cui. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Primi veleni da campagna elettorale, Scurria annuncia: "Querelo De Luca"

Verso le amministrative, Scurria l'unico candidato alternativo a BasileE' Marcello Scurria del gruppo civico "Partecipazione Messina" l'unico nome al momento alternativo al sindaco Federico Basile.

Approfondimenti e contenuti su Botta.

Temi più discussi: Botta e risposta tra Salvini e Leccese: Sono il ministro che investito di più in Puglia. Il sindaco: Ci dica quando finiranno i lavori sulla Bari-Napoli; Dal mondiale di calcio all'America's Cup, botta e risposta sui diritti tv; Botta e risposta tra Santoro e Formigli: Non credo che l’Ucraina sia più democratica della Russia, Dissento; Residenze fittizie a Udine, botta e risposta politico.

Rende: bufera social sul traffico in via Kennedy, botta e risposta tra Comune e centinaia di cittadiniSono tanti i cittadini che nelle ultime ore ci hanno scritto indignati, dopo l’articolo pubblicato ieri da QuiCosenza sul caos in via Kennedy, ma soprattutto sulle risposte del Comune di Rende sulla p ... quicosenza.it

Fra bonifici arrivati e botta-risposta con le istituzioni. Di Matteo verso l'acquisto del RiminiIn casa Rimini siamo arrivati ormai alla conclusione della vicenda relativa al passaggio di proprietà dalla Building Company di Giusy Anna Scarcella a Nicola Di Matteo. Nella giornata appena trascorsa ... tuttomercatoweb.com

Dopo la mezza di Napoli una botta di velocità ci voleva. facebook

Fadera in campo solo 6 minuti in Sassuolo-Atalanta: botta alla testa e controlli in ospedale x.com