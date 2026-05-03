Regione | piano infrastrutture da record investimenti per 717 milioni di euro

La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il nuovo Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, con un investimento totale di 717 milioni di euro. Si tratta di un piano infrastrutturale che prevede numerosi interventi per migliorare le reti e le strutture sul territorio regionale. L’obiettivo è incrementare le opere pubbliche nel periodo di riferimento, rafforzando le infrastrutture e favorendo lo sviluppo locale.

La Regione Friuli Venezia Giulia potenzia la propria strategia di sviluppo territoriale varando il nuovo Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Il piano, presentato dall’assessore alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, prevede un impegno finanziario complessivo che supera.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Nuovo piano infrastrutture: 717 milioni per strade e ponti nel triennio? Cosa scoprirai Come cambieranno i tempi di percorrenza verso Pordenone con la Gronda Nord? Quali strade comunali riceveranno i primi fondi nel... Regione assegna all’Università dell’Insubria 4,4 milioni di euro per nuove infrastrutture di ricercaL’Università degli Studi dell’Insubria ottiene un importante finanziamento nell’ambito del bando di Regione Lombardia dedicato al potenziamento delle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuovo piano regionale della mobilità ciclistica: rete di 25 percorsi; Stazione Merci di Osimo, confermata dal Ministero dell’Ambiente la linea della Regione Marche; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -; Tecnologie informatiche, il piano della Regione. Regione: piano infrastrutture da record, investimenti per 717 milioni di euroLa giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028: stanziamenti in crescita del 6 per cento. Priorità a viabilità strategica, sicurezza dei ponti e mobilità sostenibile ... udinetoday.it Regione Liguria, ok sperimentazione Piano servizi e infrastruttureVia libera da parte della Regione Liguria alla sperimentazione, condivisa con i Comuni, per la redazione e l'emanazione delle linee guida del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture (Psi). Si tratta ... ansa.it Liratv. . IN ONDA ORA San Tommaso D'Aquino il Dotto SUL CH 18 DTT IN REGIONE CAMPANIA Sintonizzati su LIRATV ESEIPROTAGONISTA | www.liratv.it #LiraTV #Film #Cinema #Salerno #SanTommasoDAquinoIlDotto - facebook.com facebook Tribunale di Aosta: "Decaduto il presidente della Regione perché ineleggibile". Accolto il ricorso dei consiglieri Avs. #ANSA x.com