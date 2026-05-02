Nuovo piano infrastrutture | 717 milioni per strade e ponti nel triennio

Nel triennio, sono stati destinati 717 milioni di euro per interventi su strade e ponti. Tra le opere in programma ci sono lavori sulla Gronda Nord, che potrebbero ridurre i tempi di percorrenza verso Pordenone. Alcune strade comunali riceveranno i primi fondi nel 2026, per interventi di manutenzione e miglioramento. I dettagli sui lavori e le tempistiche sono stati comunicati dalle autorità competenti.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i tempi di percorrenza verso Pordenone con la Gronda Nord?. Quali strade comunali riceveranno i primi fondi nel 2026?. Dove verranno realizzate le nuove ciclovie per la mobilità sostenibile?. Come influirà il nuovo ponte sul Meduna sul traffico urbano?.? In Breve Investimenti 2026-2028 superiori di 41 milioni rispetto alla precedente programmazione regionale.. Fondi per il solo anno 2026 superano i 462 milioni di euro.. Opere strategiche includono nuovo ponte Meduna a Pordenone e Gronda Nord Fontanafredda.. Budget destinato anche al potenziamento delle ciclovie regionali per la mobilità sostenibile.. La Giunta regionale ha approvato il nuovo piano triennale per i lavori pubblici, stanziano oltre 717 milioni di euro tra il 2026 e il 2028 per potenziare infrastrutture e viabilità in tutto il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo piano infrastrutture: 717 milioni per strade e ponti nel triennio Notizie correlate Provincia di Arezzo, approvato il bilancio: oltre 80 milioni per strade e scuole nel triennioÈ stato approvato ieri il bilancio della Provincia di Arezzo, che prevede oltre 80 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni, destinati... Savona, 6 milioni per i ponti: piano blitz per la sicurezza stradaleLa Provincia di Savona ha pianificato una serie di interventi strutturali sulla propria rete viaria che, tra nuovi affidamenti e cantieri già... Contenuti di approfondimento Lavori pubblici Fvg: Amirante, interventi per oltre 717 milioni nel triennio 2026/28La Giunta regionale ha approvato il nuovo Programma triennale dei lavori pubblici, un piano di interventi per oltre 717 milioni di euro nel triennio 2026-2028: investimenti in crescita per infrastrutt ... triestecafe.it Lavori pubblici: Amirante, oltre 717 mln per il triennio 2026-2028Investimenti in crescita per infrastrutture, viabilitÃ e ciclovie: +6% rispetto al programma precedente 2025-2027 Pordenone, 2 mag - Il nuovo Programma triennale dei lavori ... ilgazzettino.it