Regione assegna all’Università dell’Insubria 4,4 milioni di euro per nuove infrastrutture di ricerca
La Regione Lombardia ha assegnato all’Università dell’Insubria un finanziamento di 4,4 milioni di euro destinato alla realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca. La somma fa parte di un bando regionale volto a sostenere lo sviluppo di strutture dedicate all’innovazione scientifica. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ente regionale, che ha approvato i progetti presentati dall’ateneo.
L’Università degli Studi dell’Insubria ottiene un importante finanziamento nell’ambito del bando di Regione Lombardia dedicato al potenziamento delle infrastrutture di ricerca. All’ateneo sono stati assegnati complessivamente 4 milioni e 400mila euro, destinati allo sviluppo di nuove piattaforme.🔗 Leggi su Quicomo.it
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