Regione assegna all’Università dell’Insubria 4,4 milioni di euro per nuove infrastrutture di ricerca

La Regione Lombardia ha assegnato all’Università dell’Insubria un finanziamento di 4,4 milioni di euro destinato alla realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca. La somma fa parte di un bando regionale volto a sostenere lo sviluppo di strutture dedicate all’innovazione scientifica. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ente regionale, che ha approvato i progetti presentati dall’ateneo.