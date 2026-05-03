Reggio piange Marco Franzoni presidente Aci

Reggio Emilia piange la scomparsa di Marco Franzoni, ingegnere e imprenditore, noto come presidente dell’Automobile Club locale. Figura di spicco nel panorama associativo, istituzionale e sportivo della provincia, Franzoni ha ricoperto per molti anni il ruolo di presidente dell’AC Reggio Emilia. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra le diverse realtà con cui aveva collaborato nel corso della sua carriera.

Ingegnere, imprenditore, figura di riferimento del mondo associativo, istituzionale e sportivo reggiano, si è spento Marco Franzoni, storico presidente dell’Automobile Club provinciale. È scomparso venerdì a pochi giorni dal suo 85esimo compleanno. Nato a Bibbiano, laureato in ingegneria meccanica, Franzoni ha legato il proprio nome alla Lm spa, industria attiva nel settore della meccanica e dei sistemi di movimentazione interna. Un percorso imprenditoriale cresciuto accanto all’impegno nel Club: era anche attuale presidente del Comitato regionale e componente della Consulta della Federazione Aci. Dal 1982 era componente del Consiglio direttivo locale, e il suo mandato sarebbe scaduto nel 2027.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio piange. Marco Franzoni, presidente Aci Notizie correlate Addio a Marco Franzoni: scompare il pilastro dell’ACI reggiano? Cosa sapere Deceduto a Reggio Emilia il 1° maggio l'ingegnere Marco Franzoni all'età di 84 anni. Il mondo del ciclismo piange Wainer FranzoniIl mondo del ciclismo reggiano piange la scomparsa di uno dei suoi simboli: nella giornata di ieri si è spento, all’età di 80 anni Wainer Franzoni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L'automobilismo piange la scomparsa di Marco Franzoni; Reggio piange. Marco Franzoni, presidente Aci; E’ morto Marco Franzoni, storico presidente dell’Aci di Reggio Emilia; Addio a Marco Franzoni | scompare il pilastro dell’ACI reggiano. E’ morto Marco Franzoni, storico presidente dell’Aci di Reggio EmiliaREGGIO EMILIA – Reggio piange la scomparsa di Marco Franzoni, presidente dell’Automobile Club provinciale, morto nelle prime ore di oggi dopo che in questi ultimi mesi aveva lottato contro una malatti ... reggionline.com Abitava a Bibbiano. https://www.gazzettadireggio.it/reggio/cronaca/2026/05/01/news/addio-a-marco-franzoni-storico-presidente-di-aci-reggio-emilia-1.100863693 - facebook.com facebook