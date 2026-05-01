Addio a Marco Franzoni | scompare il pilastro dell’ACI reggiano

L'ingegnere Marco Franzoni è deceduto a Reggio Emilia il primo maggio all'età di 84 anni. Era presidente dell'Automobile Club di Reggio Emilia dal 1988 e aveva anche diretto un'azienda meccanica. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore locale. Franzoni era conosciuto per il suo impegno nel mondo automobilistico e nel settore imprenditoriale della zona.

? Cosa sapere Deceduto a Reggio Emilia il 1° maggio l'ingegnere Marco Franzoni all'età di 84 anni.. Il presidente ACI reggiano dal 1988 guidava anche l'azienda meccanica L.M. S.p.A.. Il presidente dell’ACI di Reggio Emilia, l’ingegnere meccanico Marco Franzoni, è deceduto nelle prime ore di questo venerdì 1° maggio 2026 all’età di 84 anni, dopo un difficile percorso di malattia durato diversi mesi. La scomparsa del noto imprenditore segna una ferita profonda per l’intero tessuto produttivo e associativo della provincia reggiana. La notizia, che ha colpito la comunità locale nelle prime luci dell’alba, interrompe la vita di un uomo che aveva quasi raggiunto l’ottantacinquesimo compleanno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Marco Franzoni: scompare il pilastro dell’ACI reggiano Notizie correlate Addio a Paolo Faconti: scompare il pilastro dell’economia spezzinaLa comunità economica e politica della provincia di La Spezia piange la scomparsa di Paolo Faconti, figura che ha segnato profondamente l’evoluzione... Addio a Enrico Rozzi: scompare il pilastro dell’industria brescianaIl tessuto produttivo della Bassa Senegalese si scopre oggi più fragile dopo la scomparsa di Enrico Rozzi, l’imprenditore che ha trasformato...