Il mondo del ciclismo piange Wainer Franzoni

Il mondo del ciclismo reggiano si trova a dover dire addio a Wainer Franzoni, che ieri è deceduto all’età di 80 anni. Franzoni è stato una figura importante nel panorama locale e la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità sportiva della zona. La notizia della sua morte è stata comunicata oggi, lasciando un vuoto tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Il mondo del ciclismo reggiano piange la scomparsa di uno dei suoi simboli: nella giornata di ieri si è spento, all’età di 80 anni Wainer Franzoni. Nato il 2 luglio 1945 a Cavriago, luogo con cui mantenne sempre un forte legame e dove, nel 1961, si formò una squadra di esordienti, il G.S. Cavriago con i colori bianco e rosso, società che lo avvicinò al ciclismo assieme a Mario Cabassi, altro cavriaghese. Risale a quegli anni la sua partecipazione al Piccolo Tour Reggiano, l’allora più importante gara in 10 frazioni riservata alla categoria esordienti, dove colse la sua prima vittoria proprio nell’ultima tappa. Nel 1963 e 1964 corse per il glorioso V. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il mondo del ciclismo piange Wainer Franzoni Articoli correlati Il mondo del bello piange Augusta MarianiE’ in lutto il mondo dell’arte reggiana per la scomparsa di Augusta Mariani, vedova di Rodolfo "Ro" Marcenaro, compianto artista con il quale aveva... Il mondo del pallone piange Habib Zallouz, storico dirigente del Sondrio calcioSondalo (Sondrio) – È lutto nel mondo del calcio e nella società civile sondalina (e non solo) per la scomparsa di Habib Mohamed Zallouz che, nella... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Wainer Franzoni Argomenti discussi: Il mondo del ciclismo piange Wainer Franzoni; Quando partono Franzoni Paris e gli azzurri seconda prova discesa Lillehammer 2026 | orari n di pettorale tv. ADDIO ALL'EX PROF REGGIANO WAINER FRANZONI: AVEVA 80 ANNIScompare a 80 anni l'ex corridore professionista che ha rappresentato l'eccellenza del ciclismo emiliano degli anni Sessanta. tuttobiciweb.it