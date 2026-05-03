Reggio Calabria | l’UDC di Cesa apre la segreteria e i candidati

A Reggio Calabria, il partito di centro si prepara a rafforzare la propria presenza aprendo una nuova sede e annunciando ufficialmente i candidati che riceveranno il sostegno del leader nazionale. La scelta di candidati e la strategia di alleanze potrebbero incidere sulla composizione delle liste e sul panorama politico locale per le prossime elezioni amministrative. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente sulla scena politica della città.

? Cosa scoprirai Chi sono i candidati che riceveranno il sostegno di Cesa?. Come influenzerà questa coalizione la gestione del Comune di Reggio?. Quali nomi comporranno la lista per il Consiglio Comunale?. Perché la presenza di Lorenzo Cesa cambia la strategia elettorale?.? In Breve Incontro martedì 5 maggio ore 15:00 in via S. Paolo 20B a Reggio Calabria.. Coalizione comprende Democrazia Cristiana di Cuffaro, Democrazia Cristiana di Sandri e Nuovo CDU.. Francesco Cannizzaro presenta i candidati consiglieri comunali insieme ai vertici nazionali.. La strategia mira a intercettare il consenso elettorale in tutto il territorio urbano.. Martedì 5 maggio alle ore 15:00, la sede in via S.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: l’UDC di Cesa apre la segreteria e i candidati Notizie correlate Reggio Calabria: Noi Moderati lancia la sfida con 32 candidati? Cosa sapere Luciano Politi e Nino Foti ufficializzano a Palazzo San Giorgio la lista Noi Moderati. Leggi anche: Comunali di Reggio Calabria, il coordinamento di FdI definisce la squadra dei candidati Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni a Reggio, la lista Dc-Udc: Rosy Perrone capolista; Centrodestra, i 31 candidati della lista DC-UDC a sostegno del candidato sindaco Cannizzaro · ilreggino.it; Comunali 2026 Reggio. Le prime proiezioni: oltre 20 punti di scarto tra Cannizzaro e Battaglia; Reggio: le liste de La Svolta e Reset a sostegno di Mimmetto Battaglia. Elezioni Reggio Calabria, l’UDC apre la sua segreteria politica: l’Onorevole Lorenzo Cesa in cittàMartedì 5 maggio alle ore 15:00, presso la sede della segreteria elettorale in via S. Paolo, 20/B, si terrà l’inaugurazione ufficiale della segreteria elettorale della lista Democrazia Cristiana – Uni ... strettoweb.com Comunali, Lorenzo Cesa a Reggio Calabria a sostegno di Cannizzaro SindacoInaugurazione della segreteria elettorale di UDC e Democrazia Cristiana a Reggio Calabria con la presentazione della lista dei candidati per il Consiglio Comunale ... citynow.it Cosa ne pensano i polacchi di Reggio Calabria Due ore e vanno via, che figuraccia con la spazzatura | INTERVISTA facebook Pallavolo A3M – La Domotek Reggio Calabria stacca il pass per la finale dove sfiderà il Belluno Volley x.com