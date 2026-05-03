A Reggio Calabria, si ricorda l'ingegnere vittima di un attentato con un'autobomba. L'esplosione ha causato la morte dell'uomo in pochi secondi, lasciando tracce evidenti sulla scena. Indagini ufficiali hanno analizzato i dettagli dell'ordigno e le modalità con cui ha provocato la deflagrazione. Le autorità stanno esaminando anche eventuali collegamenti tra le organizzazioni criminali coinvolte e l'attentato, senza avanzare ipotesi definitive.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'ordigno a distruggere l'ingegnere in pochi secondi?. Quale intreccio tra Cosa Nostra e 'Ndrangheta ha causato l'attentato?. Perché la denuncia sugli appalti del porto scatenò quella violenza?. Chi deve garantire la giustizia che i tribunali non hanno consegnato?.? In Breve L'attentato avvenne alle 8:20 del maggio 1982 lungo il tragitto verso il lavoro.. L'omicidio scaturì dalle contestazioni di Musella sugli appalti del porto di Bagnara Calabra.. Indagini carabinieri rivelarono legami tra clan De Stefano e boss catanese Nitto Santapaola.. L'evento precedette di mesi l'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: la memoria dell’ingegnere ucciso da un’autobomba

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