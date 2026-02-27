Nel segno di Zani l’ingegnere che ricostruì Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908

A Palazzo Alvaro si è aperta una manifestazione dedicata all’ingegnere Gino Zani, figura chiave nella ricostruzione di Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908. La due giorni riunisce professionisti e personalità che hanno avuto un ruolo importante nel processo di ricostruzione, evidenziando il contributo di Zani nel ripristino della città. La conferenza proseguirà fino a domani con interventi e approfondimenti dedicati alla sua opera.

Si è aperta ufficialmente a Palazzo Alvaro la due giorni dedicata alla figura dell'ingegnere Gino Zani, tra le personalità e i professionisti di maggiore spicco che hanno contribuito alla ricostruzione di Reggio Calabria dopo il sisma catastrofico del 1908.Il sindaco metropolitano facente.