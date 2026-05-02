Reggio calabria 3 maggio 1982 | una bomba spegne l' ingegnere salernitano Musella ma accende il coraggio di dire no

Il 3 maggio 1982, a Reggio Calabria, un’esplosione ha causato la morte dell’ingegnere proveniente dalla regione vicina. La vicenda ha suscitato attenzione e ha portato il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani a ricordare la figura di Musella, ponendo l’accento sulla narrazione delle vittime delle organizzazioni mafiose anche nel settore dell’istruzione. Questo episodio si inserisce in un contesto di attentati e violenze che hanno segnato quel periodo.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende oggi ricordare Gennaro Musella collocandone la vicenda in una prospettiva che interroga profondamente il modo in cui, anche nei contesti educativi, vengono raccontate le vittime delle mafie. Troppo spesso queste figure.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Nel segno di Zani, l’ingegnere che ricostruì Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908Si è aperta ufficialmente a Palazzo Alvaro la due giorni dedicata alla figura dell’ingegnere Gino Zani, tra le personalità e i professionisti di... Reggio Calabria: errore su un manifesto accende il caso FalcomatàA meno di un mese dalle consultazioni amministrative reggine, fissate per il 24 e il 25 maggio, la corsa per il controllo del Comune si infittisce... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Concerto Primo maggio, feste in spiaggia e Cilea Music Express: cosa fare nel weekend a Reggio Calabria; PESISTICA | 3° Turno Open Regionale di Qualificazione | Reggio Calabria,10 maggio 2026; A Reggio il concerto Summit: tra tango e jazz e lo spettacolo My way. Ava e Frank · ilreggino.it; Presidio a Rossano per Ahmad Salem: il 3 maggio la Calabria per la Palestina. Elezioni Reggio Calabria, domani il comizio di Mimmo Battaglia a Piazza DuomoSi terrà domenica 3 maggio, alle ore 18.30, in Piazza Duomo, una fase importante della campagna elettorale di Mimmo Battaglia, candidato sindaco alle elezioni comunali di Reggio Calabria in programma ... strettoweb.com Concerto Primo Maggio Reggio Calabria: cast e scalettaOltre a Roma e Taranto, il Concerto del Primo Maggio è confermato anche a Reggio Calabria, dove si terrà come da tradizione presso l'Arena dello Stretto Ciccio Franco. Cast e Scaletta Il nuovo si unir ... radiomusik.it "Il Museo, il gelato e poi il turista va a... Taormina. Reggio Calabria è il suo satellite": la frecciata di Lamberti al confronto tra candidati - facebook.com facebook Si intitola "Reggio Calabria, cuore del Mediterraneo: dove la storia incanta, la bellezza accoglie" il webinar proposto dalla #Cameradicommercio di Reggio Calabria dedicato alla #filieraturistica in programma oggi alle 15 unioncamere.gov.it/sistema-camera… x.com