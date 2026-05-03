Reggina Torrisi alla Curva | Nessun altro ha un impegno come il mio

Torrisi si è rivolto ai tifosi della Curva durante un evento pubblico, affermando di avere un impegno particolare nei confronti della squadra. Ha dichiarato di essere l’unico ad avere un impegno di questo tipo e ha sottolineato di aver stretto un patto personale con i supporter. La sua presenza e le sue parole hanno attirato l’attenzione sulla relazione tra giocatore e tifoseria, lasciando intendere che questa connessione potrebbe incidere sulla concentrazione della squadra.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la tensione extra campo la testa dei giocatori?. Perché Torrisi ha stretto un patto personale con la Curva?. Cosa accadrà tra i tifosi se il risultato sarà negativo?. Quanto peserà il clima sociale sulla prestazione contro il Sambiase?.? In Breve Sfida decisiva contro il Sambiase fissata per il 3 maggio 2026.. Torrisi punta sulla ferocia agonistica per superare le tensioni extra campo.. Il tecnico ha ringraziato i tifosi per il sostegno ricevuto fino ad oggi.. Allenamenti ad alta intensità svolti durante l'ultima settimana di preparazione.. Il 3 maggio 2026 segnerà un momento di svolta per la Reggina, poiché Mister Torrisi affronta l’ultima sfida della stagione regolare contro il Sambiase con il peso delle tensioni extra campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggina, Torrisi alla Curva: “Nessun altro ha un impegno come il mio Reggina-Messina, tutto lo spettacolo del Granillo: la coreografia di Curva Sud e Tribuna Notizie correlate Mister Torrisi: "La Reggina ha fatto un’incredibile rincorsa, lotteremo fino alla fine"C’è la giusta soddisfazione nello spogliatoio amaranto dopo l'importante vittoria conquistata sul campo della capolista Athletic Club Palermo C’è la... Reggina, vittoria amara e Torrisi: il campionato è ormai deciso? Cosa sapere La Reggina batte l'avversario grazie al primo gol in stagione di Guida. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Reggina: Torrisi sulle vicende extra campo e la possibile contestazione della Curva; Reggina, Torrisi annuncia la contestazione della Curva: Ci prendiamo quello che ci dobbiamo prendere, ma...; Reggina, Torrisi affonda nel vittimismo contro stampa e tifosi: nessuno ha fatto meglio di noi poi si smentisce da solo; Reggina, Torrisi: Vincere il campionato sarebbe stato un miracolo sportivo. Reggina, Torrisi affonda nel vittimismo contro stampa e tifosi: nessuno ha fatto meglio di noi, poi si smentisce da soloUltima giornata di stagione regolare per la Reggina che affronterà il Sambiase. L’amaranto sperano in una congiunzione astrale per agganciare il primo posto, coincidente con un suicidio casalingo del ... strettoweb.com Reggina: Torrisi sulle vicende extra campo e la possibile contestazione della CurvaLa gara con il Sambiase è l’ultima della stagione regolare. Mister Torrisi se la vuole giocare e vincere, pensando anche a quello che può succedere fuoro dal rettangolo di gioco: E’ fondamentale doma ... citynow.it Una stagione in Eccellenza da incorniciare per la compagine di mister Giuseppe Papaleo e vissuta sempre ai vertici. Nella classifica della seconda metà di stagione, la squadra reggina sarebbe al secondo posto - facebook.com facebook