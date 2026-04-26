Reggina vittoria amara e Torrisi | il campionato è ormai deciso

La Reggina ha vinto la partita grazie al primo gol stagionale di Guida. Torrisi ha scelto di concentrarsi su questioni extra sportive per cercare di migliorare la posizione in classifica e avvicinarsi ai playoff. La sfida si è conclusa con una vittoria che, tuttavia, non cambia le sorti del campionato, ormai deciso. La squadra ha mostrato determinazione, anche se l’obiettivo di migliorare la posizione resta difficile da raggiungere.

? Cosa sapere La Reggina batte l'avversario grazie al primo gol in stagione di Guida.. Torrisi punta su questioni extra sportive per tentare la scalata ai play off.. Dopo il trionfo sofferto ottenuto in campo, Torrisi ha dichiarato che la classifica del campionato è ormai definita, pur lasciando una porta aperta a possibili mutamenti dovuti a questioni extra sportive. La domenica pomeriggio della Reggina si è conclusa con un successo amaro, una di quelle vittorie che lasciano il sapore della fatica più che della. Guida ha trovato finalmente il fondo rete per la prima volta in questa stagione, permettendo alla squadra di superare un avversario che ha lottato con determinazione per strappare un punto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggina, vittoria amara e Torrisi: il campionato è ormai deciso Notizie correlate Gela-Reggina: designata la terna arbitrale e pronto il punto di TorrisiLa sfida di Serie D tra Gela e Reggina, prevista per domenica 12 aprile alle ore 15 presso lo stadio Presti, vede già definiti i protagonisti del... Igea-Reggina: Torrisi accende la sfida decisivaLa sfida tra Igea Virtus e Reggina si preannuncia come il momento cruciale della stagione per gli amaranto, che devono imporsi per mantenere viva la... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Fiorentina, vittoria amara: Conference addio con tanti rimpianti; Gela, il campo come risposta: a Favara per ritrovare certezze. Reggina, vittoria amara a Milazzo. Ora per la serie C serve un miracoloGli amaranto vincono 2-1 ma restano a tre punti dalla vetta. Sambiase, pari con la Nissa: addio playoff. Vigor salva, per la Vibonese saranno playout ... corrieredellacalabria.it