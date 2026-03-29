Il tecnico della Reggina ha commentato la vittoria sul campo della capolista Athletic Club Palermo, sottolineando la lunga rincorsa della squadra e la determinazione a continuare a lottare fino alla fine. L’ambiente nello spogliatoio si mostra soddisfatto dopo il risultato ottenuto, che rappresenta un passo importante nel campionato in corso. Le parole del mister evidenziano l’impegno della squadra e la volontà di proseguire sulla stessa strada.

C’è la giusta soddisfazione nello spogliatoio amaranto dopo l'importante vittoria conquistata sul campo della capolista Athletic Club Palermo C’è la giusta soddisfazione nello spogliatoio della Reggina dopo l'importante vittoria conquistata sul campo della capolista Athletic Club Palermo, come traspare dalle dichiarazioni del tecnico Alfio Torrisi. “Abbiamo conquistato un successo pesante contro un’avversaria che ha confermato il proprio valore. Voglio sottolineare l’incredibile rincorsa fatta proprio dopo la sconfitta dell’andata. I ragazzi meritano i complimenti per l’impegno profuso in questi mesi. Quando incappi in qualche sconfitta inaspettata pesa di più a causa proprio della risalita. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Mister Torrisi: "La Reggina ha fatto un’incredibile rincorsa, lotteremo fino alla fine"

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