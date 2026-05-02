Dopo l' esposto la Reggina si rivolge al tribunale | Penalizzare pesantemente il Messina

Dopo aver presentato un esposto alla Procura Federale della FIGC, la Reggina ha deciso di rivolgersi al Tribunale Federale per contestare l’Acr Messina. La società calabrese ha accusato la società siciliana di aver commesso irregolarità durante la stagione in corso e ha richiesto sanzioni disciplinari più severe. La vicenda riguarda presunte violazioni che, secondo la Reggina, avrebbero influito sull’andamento del campionato.

Dopo l'esposto presentato alla Procura Federale della Figc, la Reggina ha presentato un nuovo ricorso, questa volta al Tribunale Federale, contro l'Acr Messina denunciando presunte gravi irregolarità commesse dalla società siciliana durante la stagione in corso e chiedendo pesanti penalizzazioni.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate La Reggina presenta un esposto contro il Messina per "gravi violazioni"Come anticipato dai suoi dirigenti, la Reggina ha presentato un esposto, così come avrebbero fatto anche Sancataldese e Acireale, alla Procura... Reggina, esposto contro il Messina: l’attacco legale scuote la Serie D? Cosa sapere Giuseppe Praticò ha presentato un esposto contro il Messina per presunte irregolarità in Serie D. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Michele Croce, l'avvocato dell'esposto sul caos arbitri dopo Inter-Verona del 2024: Quello che ho visto in quella partita è stata un'inaccettabile ingiustizia. Dovevo fare qualcosa; Quarto Grado: Garlasco: l'esposto depositato e la credibilità dei testimoni Video; Com'è finita Inter-Verona in Procura? L'esposto di un avvocato, poi...; 'L'Antitrust si attiva sui supplementi-carburante delle compagnie aeree dopo esposto'. ‘Caso Messina’, Pedullà: ‘La Reggina, dopo l’esposto, ha presentato ricorso’. La richiestaManca una sola giornata alla fine del campionato, da domani sera si avranno i verdetti per quello che riguarda il girone I della serie D. A scuotere l’ambiente tutto, sono le due questioni che riguard ... citynow.it Parco Gaslini, chiusa l’area giochi. Provvedimento dopo l’esposto di RiccioVigili del fuoco e polizia locale perimetrano la zona per motivi di sicurezza, confermando le criticità denunciate dal consigliere comunale ... catanzaroinforma.it L’animale ha iniziato a girare attorno all’imbarcazione e, poco dopo, ha tentato più volte di attaccarla - facebook.com facebook Bari, presidi permanenti della Global Sumud Flotilla: la protesta dopo il blocco delle navi dirette a Gaza x.com