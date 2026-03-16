La battaglia sull’albergo diffuso Ora il Comune passa all’incasso Presentata un’istanza al Tribunale
Il Comune di Riccò del Golfo ha presentato un’istanza al Tribunale dopo aver vinto il contenzioso riguardante l’albergo diffuso di Codeglia. Ora si appresta a incassare quanto dovuto, dopo aver concluso la lunga disputa legale. La decisione segue la sentenza favorevole emessa in precedenza, che ha determinato il risultato della causa.
Riccò del Golfo, 16 marzo 2026 – Dopo aver vinto il lungo contenzioso, sull’albergo diffuso di Codeglia il Comune di Riccò del Golfo passa all’incasso. La giunta comunale ha infatti dato mandato a un avvocato di promuovere un procedimento di esecuzione mobiliare al Tribunale della Spezia nei confronti di Host 501 srl – la società che gestiva la struttura ricettiva – al fine di ottenere il pagamento delle somme determinate dalla sentenza con cui nell’ottobre scorso lo stesso tribunale civile della Spezia aveva accolto il ricorso presentato dal Comune, condannando la società a risarcire l’ente. Come si ricorderà, il Comune guidato dal sindaco... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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