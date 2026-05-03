Reggina-Sambiase 4-2 | festa in campo e feroci proteste al Granillo

Durante la partita tra Reggina e Sambiase, finita con un punteggio di 4-2, si sono verificati momenti di festa tra i giocatori e il pubblico presente. Tuttavia, al termine dell’incontro, sono scoppiate feroci proteste dalla Curva Sud, che ha rivolto insulti e fischi verso alcuni dirigenti presenti allo stadio. La contestazione ha attirato l’attenzione di tifosi e media, rendendo evidente il malcontento tra i supporter.

? Cosa scoprirai Perché la vittoria sul Sambiase non ha fermato i fischi?. Chi sono i dirigenti presi di mira dalla Curva Sud?. Come influirà l'udienza del 12 maggio sul futuro della squadra?. Perché i play off sembrano ormai privi di ogni reale valore?.? In Breve Fofana, Mungo, Di Grazia e Ragusa segnano per la Reggina al Granillo.. Curva Sud contesta i dirigenti Praticò, Bonanno e Ballarino durante la gara.. L'udienza per il ricorso sul caso Messina si terrà il 12 maggio.. Savoia ottiene la promozione in serie C superando la Sancataldese.. La Reggina batte il Sambiase per 4-2 al Granillo in una domenica di calcio segnata da forti tensioni tra i tifosi e la dirigenza, mentre il Savoia ottiene la promozione in serie C.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggina-Sambiase 4-2: festa in campo e feroci proteste al Granillo Notizie correlate Reggina-Sambiase: Collier designato per l’ultimo atto al Granillo? Cosa sapere Adam Collier dirigerà Reggina-Sambiase al Granillo per la 34ª giornata di Serie D. Reggina, vittoria sofferta al Granillo: la corsa ai playoff resta vivaIl campionato si avvia verso il gran finale con una domenica di sport intensa nel cuore del Mezzogiorno, dove i risultati sul campo delineano scenari... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Verso Reggina-Sambiase, il campo attira poche attenzioni; Partita Reggina-Sambiase, le informazioni sull’acquisto dei biglietti; Reggina, ecco chi scenderà in campo contro Sambiase · ilreggino.it; Reggina-Sambiase, i convocati di mister Alfio Torrisi. Reggina batte il Sambiase ma resta terza. Sfuma il sogno serie CDura protesta della Curva Sud del Granillo. Vince la Vibonese che giocherà i playout in casa. Ok anche la Vigor Lamezia ... corrieredellacalabria.it Serie D, Sambiase sconfitto 4-2 dalla RegginaReggio Calabria – Termina con una sconfitta il comunque ottimo campionato del Sambiase, battuto per 4-2 dalla Reggina nel derby calabrese valido ... lametino.it SERIE D | La Reggina chiude con un successo sul Sambiase: ai playoff da terza in classifica. https://gazzettadelsud.it/p=2204361 facebook