Reggina-Sambiase | Collier designato per l’ultimo atto al Granillo

Per l'ultima partita della stagione regolare del girone I di Serie D, Reggina e Sambiase si affronteranno al Granillo con l’arbitro nordico Adam Collier. Si tratta della 34ª giornata e sarà l’incontro conclusivo del campionato. La direzione della gara è stata affidata a Collier, che sarà coadiuvato da assistenti provenienti dalla stessa regione. La partita si svolgerà in una cornice di attesa per entrambe le squadre.

? Cosa sapere Adam Collier dirigerà Reggina-Sambiase al Granillo per la 34ª giornata di Serie D.. La terna arbitrale nordica gestirà l'ultima sfida della stagione regolare del girone I.. Adam Collier della sezione di Gallarate dirigerà la sfida tra Reggina e Sambiase al Granillo, dove gli amaranto affronteranno il confronto valido per la 34ª giornata del girone I di Serie D. Il fischio iniziale per l’ultimo atto della stagione regolare degli amaranto ha ormai un nome e un volto ben precisi. La designazione ufficiale per l’incontro che vedrà protagonista il campo reggino è stata comunicata, confermando che il signor Collier sarà il garante del regolamento sul prato del Granillo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggina-Sambiase: Collier designato per l’ultimo atto al Granillo Notizie correlate Reggina, vittoria sofferta al Granillo: la corsa ai playoff resta vivaIl campionato si avvia verso il gran finale con una domenica di sport intensa nel cuore del Mezzogiorno, dove i risultati sul campo delineano scenari... Partita Reggina-Sambiase, le informazioni sull’acquisto dei bigliettiE’ in corso la vendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Sambiase, in programma domenica pomeriggio allo stadio "Oreste Granillo" e...