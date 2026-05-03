Reggiana pareggio con il Padova | playoff in mano per l’ultima sfida

Nella partita tra Reggiana e Padova, il risultato è stato un pareggio che mantiene ancora aperte le speranze di qualificazione ai playoff in vista dell’ultima sfida della stagione. L’assenza di Costa, uno dei giocatori chiave, potrebbe incidere sulla strategia della squadra contro il Vicenza. Tra i protagonisti che hanno contribuito al risultato ci sono alcuni giocatori che hanno fornito assist e segnato, garantendo il pareggio ai granata.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'assenza di Costa la gestione della squadra contro il Vicenza?. Chi sono i giocatori che hanno garantito il pareggio ai granata?. Quale calcolo matematico serve alla Reggiana per scalare la classifica?. Cosa devono fare Pro Vercelli e AlbinoLeffe per bloccare il sorpasso?.? In Breve Miotto segna al 11' su rigore, Maisterra pareggia per la Reggiana al 41'.. Maurizio Neri guida la panchina granata sostituendo il tecnico squalificato Andrea Costa.. Reggiana deve battere il Vicenza per superare Pro Vercelli e AlbinoLeffe in classifica.. Distacco della Reggiana da AlbinoLeffe pari a due punti e tre dalla Pro Vercelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggiana, pareggio con il Padova: playoff in mano per l’ultima sfida Notizie correlate Padova-Reggiana: sfida di identità e tre punti cruciali in Serie BIl pomeriggio di questa domenica 19 aprile 2026, la sfida di Serie B vede la Reggiana protagonista in trasferta nel Veneto, dove affronterà il Padova... Vigor Senigallia: l’ultima sfida a Pomezia per il sogno playoff? Cosa scoprirai Come può la Vigor superare il trauma del gol subito dal Chieti? Quale fattore tattico dell'UniPomezia metterà in crisi i rossoblu?... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calcio, pareggio 1-1 fra Reggiana e Palermo; La Reggiana perde il derby col Modena ed è a un passo dalla Serie C; Reggiana-Palermo 1-1, le pagelle: Augello corre a tutta fascia, Palumbo dà qualità; Il Palermo impatta con la Reggiana, il sogno promozione passa dai play-off. Serie B: il Venezia in A, Reggiana in C, sollievo Bari, harakiri Monza, Frosinone sogna, tutti i verdettiLa squadra di Stroppa centra la serie A in anticipo col pareggio in casa dello Spezia, impresa del Bari che batte l'Entella, la Reggiana in C per gli scontri diretti con i pugliesi ... sport.virgilio.it Calcio, al Modena il derby con la Reggiana. Salvezza granata appesa a un filoIn Serie B, i canarini vincono 2-1 e consolidano il sesto posto. La squadra di Bisoli ora è ultima. Carrarese - Cesena finisce 0-0 ... rainews.it 1° edizione del Festival Bassa centrico! Dove Bassa Reggiana (Luzzara - Guastalla - Gualtieri - Boretto - Brescello - Poviglio - Novellara - Reggiolo) Quando Dal 30 maggio al 2 giugno 2026 Cosa Evento diffuso con tante attività culturali, culinarie e ric - facebook.com facebook #Calcio #SerieB - I #tifosi del #Modena fanno il funerale alle “teste quadre”: la bara della #Reggiana sotto la statua del #Tassoni x.com