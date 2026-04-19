Domenica 19 aprile 2026 alle 17:15 si gioca a Padova la partita di Serie B tra la squadra locale e la Reggiana. La sfida si svolge in trasferta per la formazione emiliana, che cerca punti per migliorare la propria posizione in classifica. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, che puntano a ottenere un risultato positivo nel campionato in corso.

Il pomeriggio di questa domenica 19 aprile 2026, la sfida di Serie B vede la Reggiana protagonista in trasferta nel Veneto, dove affronterà il Padova alle ore 17:15. Il campo di gioco sarà il terreno dello stadio Euganeo, teatro di un confronto che coinvolge due realtà calcistiche con radici profonde e identità territoriali ben definite. Dettagli tecnici e appuntamento con la cronaca. L’attesa per i sostenitori granata si concentrerà intorno alle ore 17:00, momento in cui verranno rese note le formazioni ufficiali decise dagli allenatori. Solo dopo tale comunicazione sarà possibile conoscere l’assetto tattico scelto per affrontare il match padovano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova-Reggiana: sfida di identità e tre punti cruciali in Serie B

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