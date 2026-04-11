Reggio trionfa su Cremona | Caupain e Echenique trascinano i biancorossi

La Pallacanestro Reggiana ha vinto l’ultima partita giocata al Pala Bigi contro la Vanoli Cremona con il punteggio di 96-78. Caupain e Echenique sono stati i giocatori che hanno contribuito maggiormente alla vittoria della squadra biancorossa. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per i padroni di casa, che hanno ottenuto due punti in classifica.

La Pallacanestro Reggiana ha ritrovato il sorriso tra le mura del Pala Bigi, superando la Vanoli Cremona con un netto 96-78. Una prestazione che restituisce ossigeno ai biancorossi, capaci di imporre il proprio ritmo e di gestire i momenti di pressione avversaria grazie a una gestione collettiva dei carichi di gioco. L’impatto di Caupain e la muraglia di Echenique. Il motore della vittoria reggiana è stato Troy Caupain. Il giocatore ha messo a segno 20 punti, confermandosi il punto di riferimento tecnico del gruppo anche nel difficile compito di supplire all’assenza di Brown. A dare equilibrio e solidità fisica al reparto sotto canestro è stato Jaime Echenique, eletto MVP della sfida dopo aver segnato 19 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio trionfa su Cremona: Caupain e Echenique trascinano i biancorossi Leggi anche: Sassari-Una Hotels 99-102, Caupain e Echenique sugli scudi Echenique s’infiamma e sfodera gli artigli. C’è burrasca? Caupain si mette al timoneJaylen BARFORD (10 minuti, 0 punti, 2 perse) Inizio difficilissimo, ben spiegato dal -19 di plus/minus nei dieci minuti in cui rimane in campo.