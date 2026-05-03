Dopo una bonifica, si sta procedendo con il recupero del Palazzetto dello Sport, un edificio mai stato aperto al pubblico nonostante fosse completo di attrezzature. La struttura, rimasta inattiva per diverso tempo, presenta ancora danni da verificare e da riparare prima di poter essere riaperta. La fase attuale prevede una prima stima dei danni e l’avvio delle operazioni di ripristino.

Recupero del Palazzetto dello Sport, un vero e proprio gioiellino mai entrato in funzione, nonostante fosse completo di attrezzature annesse. La struttura è rimasta abbandonata e in balìa dei vandalismi dal 2021, quando mancava soltanto il collaudo finale. Sono terminate oggi le operazioni di bonifica, un passaggio fondamentale per avviare la seconda fase dell’intervento: una valutazione precisa e dettagliata dei danni, che verosimilmente arriveranno al milione di euro. Tra i danni più gravi si segnalano quelli al campo da basket, con la pavimentazione completamente distrutta, le gradinate devastate, la sala regia e la sala stampa completamente saccheggiate, gli impianti elettrici asportati e decine di vetrate ridotte in frantumi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Recupero del palazzetto dello sport. Dopo la bonifica, la conta dei danni

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