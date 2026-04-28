Palazzetto dello Sport Ferrero FdI | Verificare lo stato di avanzamento e l' incremento dei costi del cantiere

La Regione verifichi lo stato di avanzamento, le criticità e l'incremento dei costi del progetto "Palazzetto - Città delle arti e dello sport" di Ravenna e se il contributo di 1 milione di euro deliberato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2018 sia stato effettivamente erogato, in quale misura.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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