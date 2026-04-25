Benati vola a 46.09 | il record che lo spedisce alle World Relays

Lorenzo Benati ha corso i 400 metri in 46.09 secondi durante il Trofeo Liberazione di Modena, stabilendo il suo miglior risultato personale. La prestazione gli permette di qualificarsi per le World Relays di Gaborone. L’atleta si è posizionato tra i migliori nelle competizioni nazionali di questa stagione. La gara si è svolta nel fine settimana in una pista indoor, attirando diversi appassionati di atletica.

?? Cosa sapere Lorenzo Benati corre i 400 metri in 46.09 al Trofeo Liberazione di Modena. Il tempo garantisce all'atleta il posto per le World Relays di Gaborone. Lorenzo Benati segna un 46.09 sui 400 metri al Trofeo Liberazione di Modena questo 25 aprile, consolidando la sua preparazione in vista della trasferta per le World Relays a Gaborone nel prossimo weekend di maggio. La giornata dedicata alle celebrazioni del 25 aprile ha offerto numerosi spunti tecnici in diverse località italiane, .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benati vola a 46.09: il record che lo spedisce alle World Relays Notizie correlate Italia 4×400 a Catania per il pass alle World Relays: Akwannor, Aceti, Sibilio e Benati in pistaLa staffetta azzurra cerca la qualificazione per Gaborone (Botswana) venerdì pomeriggio al campo scuola di Picanello. Lorenzo Benati cresce verso le World Relays, Francesco Pernici apre con un 800 concretoRicca giornata in giro per l’Italia con i tradizionali Meeting del 25 aprile, tra cui spicca la 47ma edizione del Trofeo Liberazione a Modena.