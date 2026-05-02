Italia ruggente con la 4×400 femminile alle World Relays | Borga Troiani Bonora e Mangione meritano i Mondiali

Alle World Relays, la staffetta 4×400 femminile italiana ha ottenuto una qualificazione importante grazie a una prestazione tecnica di rilievo. La squadra composta da Borga, Troiani, Bonora e Mangione è riuscita ad accedere alla finale e a conquistare il pass per i Mondiali del 2027. La gara si è conclusa con ottimi tempi, confermando la crescita e la competitività delle atlete italiane in questa disciplina.

L’Italia non ha deluso le aspettative con la 4×400 femminile, disputando una prestazione di ottimo respiro tecnico alle World Relays e meritandosi così la qualificazione alla finale di domani e l’annesso pass per i Mondiali 2027 di atletica. Il quartetto tricolore ha offerto una prova solida, coriacea, concreta e costante sulla pista di Gaborone (Botswana), chiudendo la propria serie al secondo posto con il buon tempo di 3:24.46, sfruttando anche i 1300 metri di altitudine. Le prime due classificate delle tre serie e i due migliori tempi di ripescaggio meritavano l’approdo all’atto conclusivo e il tagliando per Pechino: missione compiuta per...🔗 Leggi su Oasport.it

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