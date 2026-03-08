Non una di meno | Nel 2026 già 10 femminicidi La vittima più giovane aveva 14 anni

Il movimento Non una di meno ha pubblicato i dati del proprio Osservatorio sulla violenza di genere nel 2026. Secondo le informazioni raccolte, sono già stati registrati 10 femminicidi e tra le vittime ci sono anche una ragazza di 14 anni e altre donne di età diversa. I numeri evidenziano una realtà che continua a coinvolgere molte persone.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il movimento Non una di meno ha diffuso i dati del proprio Osservatorio sulla violenza di genere nel 2026. Dall’inizio dell’anno – i dati vengono aggiornati l’8 di ogni mese – sono state registrate 13 morti “indotte da violenza di genere e eterocispatriarcale”. Si tratta di dieci femminicidi, un suicidio di una ragazza trans e due casi in corso di accertamento. A questi si aggiungono almeno altri 22 tentati femminicidi riportati nelle cronache di media nazionali e locali. L’Osservatorio spiega che nella totalità dei casi l’assassino era conosciuto dalla persona uccisa: si tratta quindi di mariti, ex mariti, padri, figli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Femminicidi, l'ISP. Ornella Lusa: "Una donna non creduta è già vittima"

