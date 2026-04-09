Denzel Seedorf esordisce nel Milan Futuro | dopo 14 anni la tradizione di famiglia in rossonero continua

Denzel Seedorf fa il suo esordio nel settore giovanile del Milan, portando avanti la tradizione di famiglia nel club. Dopo 14 anni dall'ultima presenza di un Seedorf tra i professionisti, il giovane calciatore entra nel settore giovanile della squadra rossonera. La famiglia Seedorf ha avuto un ruolo importante nella storia del club e ora il nuovo talento si affaccia nel settore giovanile, mantenendo viva questa connessione.

A distanza di 14 anni dall'ultima volta di un Seedorf in rossonero tra i professionisti, il giovane Denzel ha debuttato ufficialmente con il Milan Futuro: solo 8 minuti che però significano tutto per il giovane figlio d'arte che aveva sulle spalle la stessa "16" di quando papà Clarence esordì nell'Ajax. 🔗 Leggi su Fanpage.it Denzel Seedorf esordisce con il Milan Futuro: di padre in figlio, prima presenza in rossonero per l’erede di ClarenceCalciomercato Lazio, accelerata biancoceleste per Leite! Ma due squadre in Serie A restano in corsa McKennie a cuore aperto: «Grato per il percorso... Leggi anche: Di padre in figlio: Denzel Seedorf fa il suo esordio con il Milan Futuro. Alla scoperta dell’erede di Clarence Temi più discussi: Giorno storico per la Leggenda rossonera Clarence Seedorf: il figlio Denzel ha esordito col Milan Futuro; Un altro Seedorf indossa la maglia rossonera. Denzel, figlio di Clarence, fa l'esordio col Milan Futuro; Denzel Seedorf esordisce con il Milan Futuro: di padre in figlio, prima presenza in rossonero per l'erede di Clarence; Denzel Seedorf esordisce con il Milan Futuro | di padre in figlio prima presenza in rossonero per l’erede di Clarence. Denzel Seedorf fa il suo esordio con il Milan Futuro: il figlio di Clarence alla prima presenza in rossoneroIl calcio italiano torna a riabbracciare un cognome che ha fatto la storia sportiva del nostro Paese e dell’Europa intera. La giornata odierna segna infatti un momento indimenticabile per il settore g ... calcionews24.com Il figlio di Seedorf debutta tra i professionisti con il Milan Futuro: Denzel ha quasi 19 anni e la mamma è brasilianaÈ entrato a far parte delle giovanili rossonere da ragazzino, con l’Under 13 facendo tutta la trafila del vivaio. L'8 aprile è entrato in campo nei minuti finali contro il Real Calepina ... milano.corriere.it Giorno storico per la Leggenda rossonera Clarence Seedorf: il figlio Denzel ha esordito col Milan Futuro Speriamo possa ripercorrere le gesta del padre Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook Dopo la Primavera, ora Milan Futuro: Denzel Seedorf debutta con l’U23 x.com