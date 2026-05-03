Nella zona di Termini, le forze dell’ordine hanno arrestato cinque stranieri e fermato tre persone sospettate di spaccio. Durante i controlli, sono state identificate complessivamente 250 persone, tra cui i cinque stranieri portati in Questura. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di garantire la sicurezza e contrastare attività illecite nella zona.

? Cosa scoprirai Chi sono i cinque stranieri portati in Questura dopo i controlli?. Come hanno fatto le forze dell'ordine a identificare 250 persone?. Quali sanzioni hanno colpito i conducenti e i locali della zona?. Perché sono intervenuti contemporaneamente anche l'Ama e i servizi sociali?.? In Breve Oltre 250 persone identificate e 5 stranieri senza documenti inviati alla Questura.. Controllati 50 veicoli con 18 sanzioni, 2 patenti ritirate e un sequestro.. Denunciato titolare sala scommesse per apertura oltre orario consentito dalla legge.. Intervento Ama e Sala operativa sociale per decoro e assistenza senza fissa dimora.. Cinque persone sono state arrestate e tre spacciatori denunciati durante l’operazione interforze condotta nella zona della stazione Termini questa domenica 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Razzia a Termini: 5 arresti e 3 spacciatori tra i fermati

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