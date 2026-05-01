Razzia in UK | arresti nella setta del ‘nuovo Papa’ tra abusi e UFO

Nella città di Crewe, in Gran Bretagna, dieci persone sono state arrestate presso la sede della comunità AROPL, collegata a una setta che si riferisce a un ‘nuovo Papa’. Le autorità hanno avviato un’indagine dopo che sono state segnalate accuse di abusi e sfruttamento di minori. I servizi sociali hanno preso in carico decine di minori coinvolti nella vicenda, mentre le forze dell’ordine continuano le operazioni di approfondimento.

? Cosa sapere La polizia britannica arresta dieci persone a Crewe nella sede della comunità AROPL.. I servizi sociali prendono in carico decine di minori dopo denunce di sfruttamento.. Cinquecento agenti della polizia britannica hanno perlustrato la sede principale della comunità AROPL a Crewe e diverse proprietà limitrofe, portando all’arresto di un gruppo composto da nove o dieci persone tra cittadini europei e di altre nazionalità. L’operazione massiccia, avvenuta due giorni fa, ha messo a nudo le ombre che avvolgevano l’Ahmadi Religion of Peace and Light, un movimento che si era stabilito nel complesso storico di un ex orfanotrofio dal 2021.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Razzia in UK: arresti nella setta del ‘nuovo Papa’ tra abusi e UFO Notizie correlate Abusi e segreti nella setta islamica del “nuovo Papa”: si allarga l’inchiesta chocÈ un nuovo capitolo, e il più pesante finora, nella vicenda della setta islamica Ahmadi Religion of Peace and Light (AROPL), venuta alla luce nei... Leggi anche: Nella "setta del maestro" tra alchimia, estorsioni e abusi sessuali. L'allarme di un padre: "Mio figlio li paga ogni mese"